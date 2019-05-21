Koca şehre yazık oldu
Erzurumspor’da hakem Arslanboğa’ya tepki var. İbrahim “Şehre yazık oldu. İnsanlar salak değil” dedi. Lokman ise “Verilen şu penaltı inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı
Sahasında Fenerbahçe'ye kaybederek kümede kalma yolunda yara alan Erzurumspor'da hakem Suat Arslanboğa'ya öfke var. Takımın önemli isimleri İbrahim Akdağ ve Lokman Gör, sarı-lacivertliler lehine verilen penaltıya isyan ettiler. İbrahim "Bütün sezonun emeği bu maçta yatıyordu. Koca şehre yazık oldu. Söylenecek çok şey var ama artık yorulduk. İnsanlar salak değil. Herkes her şeyin farkında. Her şeyi görüyorlar. Bazı güçleri aşamıyoruz. Çok şey biliyoruz ama söyleyemiyoruz" dedi.
Erzurumspor'un stoperi Lokman Gör de İbrahim Akdağ gibi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Lokman'ın o sözleri: "Bizi bu ligde istemediler. Taraftarımızdan camiamızdan özür diliyoruz. İftar vakti buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Onları böyle bir günde evlerine boyunları bükük yolladığımız için üzgünüz. Verilen penaltıyı görüyorsunuz. Sezon başından beri böyle. Taraftarımızla, iklimimizle, zeminle lige renk katıyoruz. Amaç ne? Ne istiyorsunuz bizden? Çıktık aslan gibi top oynuyoruz"
Erzurumspor'un stoperi Lokman Gör de İbrahim Akdağ gibi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Lokman'ın o sözleri: "Bizi bu ligde istemediler. Taraftarımızdan camiamızdan özür diliyoruz. İftar vakti buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Onları böyle bir günde evlerine boyunları bükük yolladığımız için üzgünüz. Verilen penaltıyı görüyorsunuz. Sezon başından beri böyle. Taraftarımızla, iklimimizle, zeminle lige renk katıyoruz. Amaç ne? Ne istiyorsunuz bizden? Çıktık aslan gibi top oynuyoruz"
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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