Koca şehre yazık oldu – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Koca şehre yazık oldu

Koca şehre yazık oldu

’da hakem Arslanboğa’ya tepki var. İbrahim “Şehre yazık oldu. İnsanlar salak değil” dedi. Lokman ise “Verilen şu penaltı inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı

Sahasında Fenerbahçe'ye kaybederek kümede kalma yolunda yara alan 'da hakem Suat Arslanboğa'ya öfke var. Takımın önemli isimleri ve , sarı-lacivertliler lehine verilen penaltıya isyan ettiler. İbrahim "Bütün sezonun emeği bu maçta yatıyordu. Koca şehre yazık oldu. Söylenecek çok şey var ama artık yorulduk. İnsanlar salak değil. Herkes her şeyin farkında. Her şeyi görüyorlar. Bazı güçleri aşamıyoruz. Çok şey biliyoruz ama söyleyemiyoruz" dedi.

Erzurumspor'un stoperi Lokman Gör de İbrahim Akdağ gibi çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Lokman'ın o sözleri: "Bizi bu ligde istemediler. Taraftarımızdan camiamızdan özür diliyoruz. İftar vakti buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Onları böyle bir günde evlerine boyunları bükük yolladığımız için üzgünüz. Verilen penaltıyı görüyorsunuz. Sezon başından beri böyle. Taraftarımızla, iklimimizle, zeminle lige renk katıyoruz. Amaç ne? Ne istiyorsunuz bizden? Çıktık aslan gibi top oynuyoruz"
  1. 21.5.2019
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