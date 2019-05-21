Fenerbahçe'yi transferde üzen haber
Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen Olivier Giroud, kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Fransız yıldız, Haziran 2020'ye kadar İngiliz ekibinde oynayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız golcü Olivier Giroud kariyeriyle ilgili kararını verdi.
Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulübün sosyal medya hesapları da imzaların atıldığını resmen duyurdu. 2018 Ocak ayında Chelsea'ye transfer olan Giroud böylece Haziran 2020'ye kadar İngiliz ekibinin formasını giyecek.
GIROUD: DAHA FAZLA KALMAK İSTİYORDUM
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Burada aslında bir yıldan fazla kalmak istiyordum. Bu takımın ve bu ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Umuyorum ki takımla birlikte yeni kupalar kazanacağız."
32 yaşındaki golcü futbolcu görev verildiği takdirde, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon finalde eski takımı Arsenal'e karşı forma giyecek. Final 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
'I am very happy and looking forward to the next year!' - @_OlivierGiroud_ ?? pic.twitter.com/9upc88ffUW— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 Mayıs 2019
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 16:50
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Fenerbahçe'yi transferde üzen haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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