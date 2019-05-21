Fenerbahçe'nin ilgilendiği Giroud Chelsea ile sözleşmesini uzattı
21 Mayıs 2019, Salı
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'yi transferde üzen haber

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber

takımlarından 'de forma giyen , kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzattı. 'nin de ilgilendiği Fransız yıldız, Haziran 2020'ye kadar İngiliz ekibinde oynayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız golcü kariyeriyle ilgili kararını verdi.

Adı ile de anılan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulübün sosyal medya hesapları da imzaların atıldığını resmen duyurdu. 2018 Ocak ayında Chelsea'ye transfer olan Giroud böylece Haziran 2020'ye kadar İngiliz ekibinin formasını giyecek.

GIROUD: DAHA FAZLA KALMAK İSTİYORDUM

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Burada aslında bir yıldan fazla kalmak istiyordum. Bu takımın ve bu ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Umuyorum ki takımla birlikte yeni kupalar kazanacağız."

32 yaşındaki golcü futbolcu görev verildiği takdirde, Avrupa Ligi'nde bu sezon finalde eski takımı 'e karşı forma giyecek. Final 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 16:50
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