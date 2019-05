Fenerbahçe'yi transferde üzen haber

Chelsea ile sözleşmesinin sonuna gelen Fransız golcü Olivier Giroud kariyeriyle ilgili kararını verdi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle biten sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulübün sosyal medya hesapları da imzaların atıldığını resmen duyurdu. 2018 Ocak ayında Chelsea'ye transfer olan Giroud böylece Haziran 2020'ye kadar İngiliz ekibinin formasını giyecek.

GIROUD: DAHA FAZLA KALMAK İSTİYORDUM

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Burada aslında bir yıldan fazla kalmak istiyordum. Bu takımın ve bu ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Umuyorum ki takımla birlikte yeni kupalar kazanacağız."

32 yaşındaki golcü futbolcu görev verildiği takdirde, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon finalde eski takımı Arsenal'e karşı forma giyecek. Final 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

'I am very happy and looking forward to the next year!' - @_OlivierGiroud_ ?? pic.twitter.com/9upc88ffUW