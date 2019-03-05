Koray Şener adına kütüphane açıldı
05 Mart 2019, Salı
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adına kütüphane açıldı

Koray Şener adına kütüphane açıldı

ile arasında oynanan karşılaşma öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren (22) adına, daha önce eğitim gördüğü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 'nda kütüphane yapıldı.


'in 11. haftasında 'ın ile oynadığı karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren unutulmadı. 1907 ÜNİFEB tarafından Körfez'de bulunan Koray Şener'in daha önce eğitim gördüğü 'nda kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılışına Koray Şener'in ailesi, İlçe Müdürü İbrahim Okudan, Okul Müdürü Murat Şendoğan, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği, 1907 ÜNİFEB ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan 'Koray Şener Kütüphanesi'nde 'nin her yerinden bağışlanan kitaplar yer alırken, sarı lacivert renklere boyanan kütüphane duvarına Koray Şener'in resmi de yapıldı. Açılışta Şener'in ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

  1. 05.03.2019
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