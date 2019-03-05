Koray Şener adına kütüphane açıldı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener (22) adına, daha önce eğitim gördüğü Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Petkim Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Koray Şener unutulmadı. 1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi tarafından Körfez'de bulunan Koray Şener'in daha önce eğitim gördüğü Petkim Ortaokulu'nda kütüphane yaptırıldı. Kütüphanenin açılışına Koray Şener'in ailesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan, Okul Müdürü Murat Şendoğan, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği, 1907 ÜNİFEB ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan 'Koray Şener Kütüphanesi'nde Türkiye'nin her yerinden bağışlanan kitaplar yer alırken, sarı lacivert renklere boyanan kütüphane duvarına Koray Şener'in resmi de yapıldı. Açılışta Şener'in ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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