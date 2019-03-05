Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması

yöneticisinden şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması

, “1959 öncesi döneme ait 9 Şampiyonluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yüzde 100 hakkıdır. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.


, sarı-lacivertli kulübün, 1959 yılından önceki şampiyonların da geçerli sayılması yönünde başlatılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Davalarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Sipahioğlu, "Hep söylediğimiz gibi, bu işin iki ayağı var.



Önce iletişim, sonra hukuk. Önümüzdeki süreçlerde, iletişim ayağı daha ileri boyutlara getirilip tamamlandığında, hukuki başvurular da gerçekleşecektir. Haklı davamıza sonuna kadar hep birlikte sahip çıkacağız! Bu davamızda ne kadar haklı olduğumuzu ve tarihi hiçe sayan emsalsiz, keyfi bir yaklaşım sergilendiğini tarafsız kamuoyu her geçen gün çok daha iyi anlıyor.


Dün akşam da konuyu objektifçe ele alarak, 'Fenerbahçe'nin hakkıdır' şeklinde görüş belirten yorumculara teşekkür ederim. Bizzat Futbol Federasyonu () tarafından düzenlenmiş-oynatılmış, 1959 öncesi döneme ait 9 Türkiye Şampiyonluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yüzde 100 hakkıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde, ülke federasyonunun oynattığı ve ulusal olan tüm emsalleri sayılmaktadır. Ana kıstaslar açıkça bunlardır" yorumunu yaptı.

  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe yöneticisinden şampiyonluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN