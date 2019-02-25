Beşiktaş - Fenerbahçe maçında müthiş geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde kapadığı maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) atarken Fenerbahçe'nin gollerini Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Beşiktaş bu beraberlik ile puanını 40'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken Fenerbahçe ise puanını 25'e yükselterek 14. sıraya tırmandı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, bu mücadeleye Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre iki değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamayan Adem Ljajic'in yerine hücuma dönük orta sahada Shinji Kagawa'ya görev verdi. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Kagawa, transferinin ardından ilk kez 11'de forma şansı buldu. Japon futbolcu, ayrıca siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını da Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Güneş, derbi maçta savunmanın solunda da değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu bölgede oynattığı Caner Erkin'e yedekler arasında yer verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Adriano şans buldu.

BAKANLAR GÜL VE KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Derbi maçı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ali Koç, mücadeleyi beraber izledi.

İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

QUARESMA YEDEK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma, derbi mücadelesine yedek başladı.

Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı.

Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı 35 bine yakın seyirci izledi. Siyah-beyazlılar, takımlarına büyük destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçta görev alamayan Adem Ljajic için tribünde pankart açtı.

SKRTEL ATILAN TESBİHİ GERİ VERDİ

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi.



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı.



Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

İKİNCİ YARIDA KÖTÜ SAVUNMA

Beşiktaş, ikinci yarıda adeta durdu.

Rakibinin hamleleri karşısında zorlanan siyah-beyazlı ekip, üst üste kalesinde golleri gördü ve skorun 3-3 beraberliğe gelmesine engel olamadı.

Beşiktaş, böylece sahadan beraberlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de puanını 40'a yükselten siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.

SERİ ÜÇ MAÇTA KALDI

Derbi maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

ÜÇ DERBİ MAÇTA 5 PUAN

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbi maçta 5 puan topladı.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki ilk derbi mücadelesini 3-3 beraberlikle tamamladı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE FENERBAHÇE'YE KARŞI ZORLANIYOR

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.

GÖKHAN GÖNÜL GOLÜNE SEVİNMEDİ

Maçın 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkati çekti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında gol atan Gökhan Gönül, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.

Gökhan Gönül, bu sezon ise üçüncü kez fileleri havalandırdı.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİ GOLLERİ

Siyah-beyazlı takım adına iki gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı.

Maçın 18. dakikasında penaltıdan takımını 2-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 45+2. dakikada farkı üçe çıkardı.

Beşiktaş'ta daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide görev almasına rağmen gol atmayı başaramamıştı.

Vodafone Park'ta Bursaspor maçında fileleri iki kez havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, bu statta dördüncü golüne ulaştı.

59. DAKİKADA OYUNCULAR ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin 59. dakikasında Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Necip Uysal ile Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş yarı alanında Fenerbahçe lehine taç atışı sırasında meşin yuvarlağı almak isteyen Dirar ile topu vermek istemeyen Necip Uysal itişmeye başladı. Diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

NECİP UYSAL CEZALI

Maçta görev almamasına rağmen 60. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü.

Bu sezon Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

KARIUS İLE QUARESMA TARTIŞTI

Karşılaşmanın 80. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius ile Ricardo Quaresma arasında gerginlik yaşandı.

Quaresma, topu oyuna sokmakta geciken Karius'a tepki gösterince, Alman kaleci de aynı şekilde karşılık verdi.

20 YIL ÖNCEYİ HATIRLATTI

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 20 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 20 yıl sonra bir başka tarihi rakibi karşısında benzer bir dönüşe imza attı. İlk yarıyı yine deplasmanda 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devredeki performansıyla 3-3'ü buldu.

DERBİDE YİNE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda yaptığı iki derbide de geri dönüşe imza attı.

Süper Lig'de Galatasaray karşısında da 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-2 bitirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta da pes etmedi ve skoru 3-0'dan 3-3'e getirerek 1 puanı hanesine yazdırdı.

ZAJC VE SADIK SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini ilk derbilerinde attı.

Maçın 55. dakikasında Zajc, 61. dakikasında ise Sadık, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti.

HASAN ALİ'DEN JENERİKLİK GOL

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada jeneriklere geçecek bir gol attı.

Yaklaşık 25 metreden kaleyi sol çaprazdan gören bir mesafeden sert bir şut çeken Hasan Ali, uzak köşeden topu filelere göndererek güzel bir gol kaydetti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR HİÇ SUSMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı.

Takımları 3-0 geriye düştükten sonra bile desteğe devam eden sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan sonra büyük bir coşku yaşadı.

Sarı-lacivertli futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahüratlarla geri dönüşü kutladı.

DEPLASMANDA HASRET 9 MAÇ OLDU

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son 9 maçında 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.

SÜPER LİG'DE SON 6 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 derbiyi de kazanamadı.

Ligdeki son derbi galibiyetini 23 Eylül 2017'de Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 derbide 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

SADIK ÇİFTPINAR CEZALI

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı kart cezalısı olan Sadık, gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.