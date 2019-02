Fenerbahçe'nin zafer gecesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı Rusya temsilcisi St. Petersburg'u Islam Slimani'nin golü ile 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Zenit St. Petersburg karşılaşmasının rövanşı 21 Şubat'ta oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayan maçta Fransız hakem Ruddy Buquet düdük çaldı. Buquet'in yardımcılıklarını ise Guillaume Debart ve Julien Pacelli üstlendi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde oynanan Kayserispor maçının 11'ine göre Zenit karşısına 4'ü zorunlu 8 değişik isimle çıktı. Yanal, UEFA listesinde yer almayan Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Roberto Soldado'ya yer veremezken Volkan Demirel, Andre Ayew, Roman Neustaedter'i yedek soyundurdu, karşılaşma öncesi de Tolgay Arslan sakatlık yaşadı. Tecrübeli teknik adam bu isimlerin yerine sahaya Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, Islam Slimani ve Eljif Elmas'ı sürdü.



Ersun Yanal sahaya şu 11'le çıktı: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Valbuena, Moses, Slimani.

MOSES VE SADIK İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA



Sarı lacivertli ekipte devre arasında takıma dahil olan Victor Moses ile Sadık Çiftpınar, sarı lacivertli forma ile ilk kez Avrupa maçında sahaya çıktı. Öte yandan Moses, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

TOLGAY ARSLAN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI



Fenerbahçe'de devre arasında takıma dahil olan ve sarı lacivertli forma ile ilk Avrupa maçına çıkacak olan Tolgay Arslan karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Esame listesinde ilk 11'de yer alan Tolgay, maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Tolgay'ın mücadele öncesi ısınmak için çıktığı sahada sakatlık yaşandığı belirtildi. Tolgay'ın durumundan sonra yedek kadroya Frey eklenirken, Benzia'ya bu maçta görev verilmedi.



KALE HARUN'A EMANET



Ersun Yanal, sakatlığı sona eren Harun Tekin'e Zenit maçında kaleyi emanet etti. Tecrübeli teknik adam, en son ligde 24 Aralık'ta Antalyaspor ile oynanan maçta görev verdiği Harun Tekin'e 50 gün sonra Avrupa mesaisinde şans verirken Volkan Demirel'i yedek soyundurdu.



NETO VE SKRTEL ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA



Fenerbahçeli futbolculardan Luis Neto ve Martin Skrtel eski takımlarına karşı sahadaki yerlerini aldı. 2004-2005 sezonunda Zenit'e transfer olan ve 2007-2008 sezonuna kadar forma giyen Skrtel mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon Zenit'e dönen Neto ise eski takımına karşı yedek soyundu.



Öte yandan mücadele başlamadan önce ısınmak için sahada yer alan Volkan Demirel ile Neto hasret giderdi. İki futbolcu saha kenarında birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.



STAT DOLDU



Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi olması rağmen takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla gönül verdikleri takımlarına destek oldular. Zenit taraftarları ise kendilerine ayrılan yerin büyük bir bölümünü doldurdu.

ZENIT 2 AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Zenit 62 gün sonra ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'nda evinde ağırladığı Zenit, 62 gün sonra ilk resmi maçına çıktı. Son resmi maçını 13 Aralık 2018 yılında deplasmanda SlaviaPrag deplasmanında oynayan Rus ekibi mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Rusya liginde devre arası olan Zenit, bu süre zarfında 5 hazırlık maçına çıkıp 2 de galibiyet aldı.

RUS GAZETECİLERDEN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe-Zenit maçını takip etmek için 25 Rus gazeteci İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'nda evinde ağırladığı Zenit maçına, Rus basını yoğun ilgi gösterdi. 25 Rus gazeteci, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerde müsabakayı takip etti.

EN ÇOK FAUL YAPILAN İSİM MOSES

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses, Zenit müsabakasında en çok faule maruz kalan isim oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı Zenit karşılaşmasında yeni transfer Victor Moses faule en çok maruz kalan isim oldu. Müsabaka genelinde attığı paslarla etkili bir oyun sergileyen Nijeryalı futbolcu, taraftarı ve teknik heyeti mest ederken, oyun içinde 5 kez faulle durduruldu. Moses 84. dakikada yerini Alper Potuk'a bıraktı.

PENALTI KRALI HARUN TEKİN

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Zenitli futbolcu Robert Mak'ın penaltısını kurtararak son 19 penaltının 10'unu kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Harun Tekin bir kez daha penaltı kurtardı. Robert Mak'ın 44. dakikadaki penaltısına geçit vermeyen Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 penaltının 10'unu kurtardı.

MAÇIN ARDINDAN

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'ye ilk maçı 1-0 kaybetmelerine rağmen rövanş için umutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, uzun zamandır maç yapmadıklarından dolayı çok zorlandıklarını aktararak, "Fenerbahçe agresif bir oyun oynadı. Taraftarın çok büyük bir rolü vardı. Hatalar da yaptık. Bu maçın rövanşı var, her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim." dedi.

İkinci yarı daha etkili oynadıklarını belirten Semak, "Fenerbahçe stadında oynamak zor. Son resmi maçımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var. Fenerbahçe sezona iyi başlamasa da yeni hocalarıyla bence çok iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL: "OYUN İŞTAHINI İYİ BULUYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçta oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Maçı 60. dakikaya kadar biz forse ettik. Onlar da 60. dakikadan sonra iyi oynadı. Bu ritmi daha yüksek tempolarda daha uzun sürede oynamamız ve skor üretmemiz lazımdı. Harun'un da penaltı kurtarma özelliğinden faydalandık. Bu iki devreli bir maç. İlk devresi bitti. Oyuncularımın göstermiş olduğu tepkiyi ve oyun iştihanı iyi buluyorum. Çok deneyimli bir takımla oynadık. Orada da stratejik bir maç olacak."

Oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansını öven Yanal, maçın hakemiyle ilgiliyse, "Gördüğünüz gibi hakemin hiç konuşulmadığı, gergin olmayan bir ortam. Sadece futbolu konuşuyoruz. Emin olun ki hiçbirimiz maçtan önce ve sonra bunu (hakem) konuşmadık. Gerek yoktu. Çünkü kurallar var. Kurallar netti ve net bir oyun oldu. Her iki taraf için keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir boyutta oyun olmadı. Bütün oyuncularımın da performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

İç sahadaki oyunlarını deplasmana da yansıtmaları gerektiğini anlatan Yanal, "Bizim için deplasman olmamalı. Bunu kabul etmiyorum. Skorlar üst üste gelmeli. Son hafta oynadığımız maçın gidişatı böyle olmamalıydı. Daha iştahlı oynamalıyız dış sahada. Oyuncularımızla bunu konuşuyoruz. İnanılmaz güçlü bir destek var arkamızda. Bu desteği gördükçe de motive oluyoruz. Taraftarımıza tekrar teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin zamanla daha fazla rakiplerine oyununu kabul ettireceğini vurgulayan Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Kazanarak üstüne koyacağız. Zenit maçında kazandığımız oyun bize fazlasıyla moral verdi. İnsanların güven kazanmasında etkin rol oynadı. Hedefimiz tur atlamak, bunu başarabilecek mücadeleyi koyarak tekrar güven kazandık. Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacağız."

Maçtan önce sakatlık geçiren ve kadrodan çıkarılan Tolgay Arslan'ın durumunu da anlatan Yanal, "Tolgay Arslan'ın durumu yarın belli olacak. Zaten bu hafta cezalı. Bir sonraki maça yetişebilir ama yarın netlik kazanacak. Belki bir hafta 10 gün olabilir ama kesin bir şey söyleyemem. Riske etmek istemedim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Rus gazetecinin Martin Skrtel ile ilgili sorusu üzerine oyuncusunu öven Yanal, Zenit'in ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'la ilgili soruyu ise cevaplamayı unuttuğu hatırlatılınca, "Bizde çok hızlı değişiklikler olduğu için unutuyoruz. Kendisi Zenit'te Avrupa şampiyonluğu yaşamış, değerli büyük bir hoca." şeklinde konuştu.

VALBUENA: "AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup etmesinin ardından Fransız futbolcu Mathieu Valbuena yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Valbuena, "Farklı bir kulvarda bir karşılaşmaya çıktık. Hepimiz ligde zorlu dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Ligde nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Avrupa'da iyi bir yolda devam etmek istiyoruz. Ligdeki gidişatı değiştirebilmek için de buna ihtiyacımız var. Bu akşam iyi bir takımla mücadele ettik. Karşımızda Avrupa'da her zaman iyi işler yapmış bir takım vardı. Bizim için kazanmak gerçekten son derece güzel oldu. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ama bu turun sadece ilk bölümü bitti. Oraya gidip turu almamız gerekiyor. Rövanş maçına çıkmadan önce tek düşüncemiz o olacak. İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. En önemlisi de bu akşam gol yemedik" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile aralarında çok profesyonel bir ilişki olduğunu vurgulayan Valbuena, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



"Hocamızla çok profesyonel bir ilişkimiz var. Takımım için daha fazla top oynamak istiyorum ama hayatın gereklikleri bunlar. Hayatın içerisinde böyle şeyler var. Ama ben antrenmanlarda her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam beni çağırıp oynatmak istediğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Bu akşam hocamız da bana güvenebileceğini görmüştür. Her zaman takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum. Kendimi de saha içerisinde çok iyi hissettim. Takım da kazandı ve en önemlisi de buydu. Takımın kazanmasını her şeyden daha çok istiyorduk. Keyif aldığımı herkesin gördüğünü düşünüyorum. Sahadayken son derece mutlu oluyorum."