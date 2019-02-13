Harun Tekin'den müthiş kurtarış! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transer ettiği kalecisi Harun Tekin, son 24 penaltının 11'ini kurtarmayı başardı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 09:13 Güncelleme: 13.02.2019 09:13
Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor'dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor.

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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

En son Kasımpaşa karşısında 7. dakikada Isla'nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti.

Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Bu kez de Zenit karşısında penaltı kurtarmayı başaran Harun Tekin, 24 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 11'ini kurtarmasını bildi.

Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

İşte o pozisyon...

Harun Tekin'den müthiş kurtarış!
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