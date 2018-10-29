Fenerbahçeli yıldız derbide yok! – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçeli yıldız derbide yok!

    Fenerbahçeli yıldız derbide yok!

    'de İslam , Ankaragücü'nün kazandığı penaltının ardından yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Slimani, haftaya oynanacak derbisinde forma giyemeyecek.

    'nin Cezayirli futbolcusu İslam , gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta derbisinde forma giyemeyecek.

    Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sinirlenen Slimani, yoğun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarı kart gören Slimani, itirazlarını sürdürünce 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.

    1. 28.10.2018 22:10
    2. Güncelleme: 29.10.2018 01:46
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