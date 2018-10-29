Fenerbahçeli yıldız derbide yok!
Fenerbahçe'de İslam Slimani, Ankaragücü'nün kazandığı penaltının ardından yaptığı itiraz sonrası kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Slimani, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sinirlenen Slimani, yoğun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarı kart gören Slimani, itirazlarını sürdürünce 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı.
- 28.10.2018 22:10
- Güncelleme: 29.10.2018 01:46
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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