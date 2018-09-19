D Grubu'nda Dinamo Zagreb'in dışında Belçika'nın Anderlecht ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'nın iki numaralı kupasında 5 kez grup mücadelesi verdi. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda yer aldığı tüm gruplardan çıkarak, bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, ilk grup mücadelesini 2006-2007 sezonunda verdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda, 5 takımın yer aldığı grubunu 3. sırada tamamlayarak tur atladı. İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan Celta Vigo, İtalya'dan Palermo ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakipleriyle yaptığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan topladı. H Grubu'nu 3. sırada bitirerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Hollanda'da aldığı 2-2'lik eşitlikle elendi.

2009-2010'da lider çıktı

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda grup maçlarında daha başarılı bir performansa imza attı.

Bir kez daha H Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan Twente, Moldova'dan Sherrif ve Romanya'dan Steaua Bükreş ekiplerine karşı çift devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında üstünlük sağladı.

Rakiplerini 6 maçta 5 kez mağlup eden Fenerbahçe, sadece bir kez yenildiği grubu 15 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarındaki başarıyı 2. turda tekrarlayamadı ve Fransa'nın Lille ekibine elendi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı.



Tarihi sezon 2012-2013

Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013'te tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Fransa'dan Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol takımları karşısında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 13 puanla zirvede yer aldı.

Lider olarak 2. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Belarus'un BATE Borisov takımını 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eledikten sonra 3. turda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 1-1 ve 1-0'lık sonuçla üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından 1-1 berabere ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Portekiz'den Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçı 3-1 yitirerek, finalin kapısından döndü.

2015-2016'da ikinci

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan da üst tura yükselmeyi başardı.

A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda'dan Ajax, İskoçya'dan Celtic ve Norveç'ten Molde ile karşılaştı. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak Molde'nin arkasında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını 2. tura yazdırdı.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla 2. turda eşleşen Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 2-0 yendi. Deplasmanda 1-1 biten maç sonunda sarı-lacivertliler 3. tura yükseldi.

Bu turda ise Portekiz'in Braga takımıyla mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçı seyircisinin önünde 1-0 galip tamamladı. Deplasmanda rakibine 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkamadı.



Manchester United'in önünde lider

Fenerbahçe, son olarak gruplarda yer aldığı 2016-2017 sezonunda zorlu bir grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda A Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United, Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarıyla eşleşti.

Bu grupta 13 puan elde eden Fenerbahçe, Manchester United'ın önünde lider olarak üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, ikinci turda ise Rusya'nın Krasnodar takımına elendi.



Gruplarda toplam 16 galibiyet aldı

Fenerbahçe, 5 defa yer aldığı grup maçlarında 16 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekibin gruplardaki performansı şöyle:

Sezon Maç G B M A Y P 2006-2007 4 1 1 2 5 4 4 2009-2010 6 5 0 1 8 3 15 2012-2013 6 4 1 1 10 7 13 2015-2016 6 2 3 1 7 6 9 2016-2017 6 4 1 1 8 6 13 TOPLAM 28 16 6 6 38 26 54

Kötü başlayıp iyi bitiriyor

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı kupasında grup maçlarına iyi başlayamıyor.

Sarı-lacivertliler, 5 kez yer aldığı grupların ilk maçlarında 3 yenilgi 2 beraberlik alıp, hiç galip gelemedi. Fenerbahçe, 2006-2007'de Newcastle United'e, 2009-2010'da Twente'ye, 2015-2016 sezonunda da Molde'ye yenildi. Sarı-lacivertliler yarı final oynadığı 2012-13 sezonunda ise ilk maçta Marsilya ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, son olarak mücadele ettiği gruplarda 2016-2017 sezonunda Ukrayna'da Zorya'yla 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, gruplara kötü başlamasına rağmen daha sonraki maçlarda toparlanıp, üst tura çıkmak için gerekli sonuçları elde etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 2 numaralı kupada gruplarda yaptığı ilk maçların sonuçları şöyle: