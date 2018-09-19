Fenerbahçe grup mücadelelerinde başaralı
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    grup mücadelelerinde başaralı

    Fenerbahçe grup mücadelelerinde başaralı

    D Grubu'nda yarın ilk maçında Hırvatistan'da ile karşılaşacak , bu organizasyonun grup aşamalarında gösterdiği başarıyla dikkati çekiyor.

    D Grubu'nda 'in dışında Belçika'nın Anderlecht ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla karşılaşacak , Avrupa'nın iki numaralı kupasında 5 kez grup mücadelesi verdi. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda yer aldığı tüm gruplardan çıkarak, bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

    Kupası ve UEFA adı altında gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, ilk grup mücadelesini 2006-2007 sezonunda verdi.

    Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda, 5 takımın yer aldığı grubunu 3. sırada tamamlayarak tur atladı. İngiltere'den , İspanya'dan Celta Vigo, 'dan Palermo ve Almanya'dan ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakipleriyle yaptığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan topladı. H Grubu'nu 3. sırada bitirerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2. turda 'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. 'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Hollanda'da aldığı 2-2'lik eşitlikle elendi.

    2009-2010'da lider çıktı
    Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda grup maçlarında daha başarılı bir performansa imza attı.

    Bir kez daha H Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan Twente, Moldova'dan Sherrif ve Romanya'dan ekiplerine karşı çift devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında üstünlük sağladı.

    Rakiplerini 6 maçta 5 kez mağlup eden Fenerbahçe, sadece bir kez yenildiği grubu 15 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarındaki başarıyı 2. turda tekrarlayamadı ve Fransa'nın Lille ekibine elendi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı.

    Tarihi sezon 2012-2013
    Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013'te tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşadı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör yönetiminde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Almanya'dan , Fransa'dan Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol takımları karşısında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 13 puanla zirvede yer aldı.

    Lider olarak 2. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Belarus'un BATE Borisov takımını 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eledikten sonra 3. turda Çekya temsilcisi 'e 1-1 ve 1-0'lık sonuçla üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Çeyrek finalde İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından 1-1 berabere ayrılarak yarı finale yükseldi.

    Yarı finalde Portekiz'den Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçı 3-1 yitirerek, finalin kapısından döndü.

    2015-2016'da ikinci
    Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan da üst tura yükselmeyi başardı.

    A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda'dan Ajax, İskoçya'dan Celtic ve Norveç'ten Molde ile karşılaştı. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak Molde'nin arkasında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını 2. tura yazdırdı.

    Rusya'nın takımıyla 2. turda eşleşen Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 2-0 yendi. Deplasmanda 1-1 biten maç sonunda sarı-lacivertliler 3. tura yükseldi.

    Bu turda ise Portekiz'in Braga takımıyla mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçı seyircisinin önünde 1-0 galip tamamladı. Deplasmanda rakibine 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkamadı.

    Manchester United'in önünde lider
    Fenerbahçe, son olarak gruplarda yer aldığı 2016-2017 sezonunda zorlu bir grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.

    Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda A Grubu'nda İngiltere'nin , Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarıyla eşleşti.

    Bu grupta 13 puan elde eden Fenerbahçe, Manchester United'ın önünde lider olarak üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, ikinci turda ise Rusya'nın Krasnodar takımına elendi.


    Gruplarda toplam 16 galibiyet aldı
    Fenerbahçe, 5 defa yer aldığı grup maçlarında 16 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgi aldı.

    Sarı-lacivertli ekibin gruplardaki performansı şöyle:

    Sezon Maç G B M A Y P
    2006-2007 4 1 1 2 5 4 4
    2009-2010 6 5 0 1 8 3 15
    2012-2013 6 4 1 1 10 7 13
    2015-2016 6 2 3 1 7 6 9
    2016-2017 6 4 1 1 8 6 13
    TOPLAM 28 16 6 6 38 26 54

    Kötü başlayıp iyi bitiriyor
    Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı kupasında grup maçlarına iyi başlayamıyor.

    Sarı-lacivertliler, 5 kez yer aldığı grupların ilk maçlarında 3 yenilgi 2 beraberlik alıp, hiç galip gelemedi. Fenerbahçe, 2006-2007'de Newcastle United'e, 2009-2010'da Twente'ye, 2015-2016 sezonunda da Molde'ye yenildi. Sarı-lacivertliler yarı final oynadığı 2012-13 sezonunda ise ilk maçta Marsilya ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, son olarak mücadele ettiği gruplarda 2016-2017 sezonunda Ukrayna'da Zorya'yla 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı.

    Fenerbahçe, gruplara kötü başlamasına rağmen daha sonraki maçlarda toparlanıp, üst tura çıkmak için gerekli sonuçları elde etmeyi başardı.

    Fenerbahçe'nin 2 numaralı kupada gruplarda yaptığı ilk maçların sonuçları şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2006-2007 Newcastle United-Fenerbahçe 1-0
    2009-2010 Fenerbahçe-Twente 1-2
    2012-2013 Fenerbahçe-Marsilya 2-2
    2015-2016 Fenerbahçe-Molde 1-3
    2016-2017 Zorya-Fenerbahçe 1-1
    1. 19.9.2018 13:22
    2. Güncelleme: 19.9.2018 14:27
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