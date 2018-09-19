Fenerbahçe grup mücadelelerinde başaralı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın ilk maçında Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu organizasyonun grup aşamalarında gösterdiği başarıyla dikkati çekiyor.
D Grubu'nda Dinamo Zagreb'in dışında Belçika'nın Anderlecht ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'nın iki numaralı kupasında 5 kez grup mücadelesi verdi. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda yer aldığı tüm gruplardan çıkarak, bir üst tura adını yazdırmayı başardı.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, ilk grup mücadelesini 2006-2007 sezonunda verdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda UEFA Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonunda, 5 takımın yer aldığı grubunu 3. sırada tamamlayarak tur atladı. İngiltere'den Newcastle United, İspanya'dan Celta Vigo, İtalya'dan Palermo ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, rakipleriyle yaptığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan topladı. H Grubu'nu 3. sırada bitirerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazanan sarı-lacivertli ekip, 2. turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul'da rakibiyle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Hollanda'da aldığı 2-2'lik eşitlikle elendi.
2009-2010'da lider çıktı
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda grup maçlarında daha başarılı bir performansa imza attı.
Bir kez daha H Grubu'nda yer alan sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan Twente, Moldova'dan Sherrif ve Romanya'dan Steaua Bükreş ekiplerine karşı çift devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında üstünlük sağladı.
Rakiplerini 6 maçta 5 kez mağlup eden Fenerbahçe, sadece bir kez yenildiği grubu 15 puanla lider olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarındaki başarıyı 2. turda tekrarlayamadı ve Fransa'nın Lille ekibine elendi. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı.
Tarihi sezon 2012-2013
Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013'te tarihinin en başarılı Avrupa macerasını yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Fransa'dan Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol takımları karşısında 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonunda 13 puanla zirvede yer aldı.
Lider olarak 2. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Belarus'un BATE Borisov takımını 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eledikten sonra 3. turda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 1-1 ve 1-0'lık sonuçla üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından 1-1 berabere ayrılarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Portekiz'den Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen ikinci maçı 3-1 yitirerek, finalin kapısından döndü.
2015-2016'da ikinci
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan da üst tura yükselmeyi başardı.
A Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Hollanda'dan Ajax, İskoçya'dan Celtic ve Norveç'ten Molde ile karşılaştı. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak Molde'nin arkasında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, adını 2. tura yazdırdı.
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla 2. turda eşleşen Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 2-0 yendi. Deplasmanda 1-1 biten maç sonunda sarı-lacivertliler 3. tura yükseldi.
Bu turda ise Portekiz'in Braga takımıyla mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçı seyircisinin önünde 1-0 galip tamamladı. Deplasmanda rakibine 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, çeyrek finale çıkamadı.
Manchester United'in önünde lider
Fenerbahçe, son olarak gruplarda yer aldığı 2016-2017 sezonunda zorlu bir grupta lider olarak üst tura adını yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda A Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United, Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarıyla eşleşti.
Bu grupta 13 puan elde eden Fenerbahçe, Manchester United'ın önünde lider olarak üst tura çıktı. Sarı-lacivertliler, ikinci turda ise Rusya'nın Krasnodar takımına elendi.
Gruplarda toplam 16 galibiyet aldı
Fenerbahçe, 5 defa yer aldığı grup maçlarında 16 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgi aldı.
Sarı-lacivertli ekibin gruplardaki performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2006-2007
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|4
|2009-2010
|6
|5
|0
|1
|8
|3
|15
|2012-2013
|6
|4
|1
|1
|10
|7
|13
|2015-2016
|6
|2
|3
|1
|7
|6
|9
|2016-2017
|6
|4
|1
|1
|8
|6
|13
|TOPLAM
|28
|16
|6
|6
|38
|26
|54
Kötü başlayıp iyi bitiriyor
Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı kupasında grup maçlarına iyi başlayamıyor.
Sarı-lacivertliler, 5 kez yer aldığı grupların ilk maçlarında 3 yenilgi 2 beraberlik alıp, hiç galip gelemedi. Fenerbahçe, 2006-2007'de Newcastle United'e, 2009-2010'da Twente'ye, 2015-2016 sezonunda da Molde'ye yenildi. Sarı-lacivertliler yarı final oynadığı 2012-13 sezonunda ise ilk maçta Marsilya ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, son olarak mücadele ettiği gruplarda 2016-2017 sezonunda Ukrayna'da Zorya'yla 1-1 berabere kalarak sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe, gruplara kötü başlamasına rağmen daha sonraki maçlarda toparlanıp, üst tura çıkmak için gerekli sonuçları elde etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin 2 numaralı kupada gruplarda yaptığı ilk maçların sonuçları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2006-2007
|Newcastle United-Fenerbahçe
|1-0
|2009-2010
|Fenerbahçe-Twente
|1-2
|2012-2013
|Fenerbahçe-Marsilya
|2-2
|2015-2016
|Fenerbahçe-Molde
|1-3
|2016-2017
|Zorya-Fenerbahçe
|1-1
- 19.9.2018 13:22
- Güncelleme: 19.9.2018 14:27
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
-
Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
-
Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Fenerbahçe grup mücadelelerinde başaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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