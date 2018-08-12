Fenerbahçe yeni transferi Islam Slimani'yi resmen açıkladı
Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Islam Slimani'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
"Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.
Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"
Fenerbahçe, Islam Slimani'yi bu video ile duyurdu...
- 11.8.2018 21:47
- Güncelleme: 12.8.2018 02:01
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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