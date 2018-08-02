Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman'ın kariyeri?
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'nun yardımcılığına getirildi. Peki Erwin Koeman kimdir?

    Erwin Koeman Phillip Cocu'nun yardımcılığına getirildi. Peki Erwin Koeman kimdir?

    'de 'nun yardımcılığına getirildi. Phillip Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman kimdir? Erwin Koeman'ın futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

    Kulübü, Hollandalı adamı 'ın 'nun ekibinde yer alacağını duyurdu.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman Futbol A Takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak.

    Futbolculuk yıllarında Groningen, gibi ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı.Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın ve 'nın efsane oyuncusu 'ın da ağabeyi.

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak,"Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak" dedi.



    ERWIN KOEMAN KİMDİR?

    Erwin Koeman, 20 Eylül 1961'de Hollanda'da doğdu. 1979 ile 1998 yılları arasında futbolculuk yapan Erwin Koeman, Groningen, PSV Eindhoven ve Mechelen'de koşturdu. 1998'de Groningen formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Erwin Koeman, Waalwijk, Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven ve Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük yaptı. Erwin Koeman, Southampton ve Everton'da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcı antrenörü olarak görev yaptı.

    Erwin KoemanErwin Koeman saha kenarından maçı takip ederken...
    1. 2.8.2018 10:50
    2. Güncelleme: 2.8.2018 12:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erwin Koeman Phillip Cocu'nun yardımcılığına getirildi. Peki Erwin Koeman kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN