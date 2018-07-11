Berke Özer kimdir? – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    kimdir?

    Berke Özer kimdir?

    'nin yeni transferi 'i yakından tanıyalım

    Kulübü'nün Türk futboluna kazandırdığı 2000 yılında 'ta dünyaya geldi.

    Genç yaşta profesyonel kariyerine başlayan Berke Özer 2013 yılında 'un altyapısından Altınordu'ya transfer oldu.

    Avrupa'nın önde gelen bir çok kulübün gündeminde olan Berke Özer geçtiğimiz sezon 6 kez Altınordu formasını sırtına geçirdi.

    Ayrıca 1.90'lık kaleci çeşitli kategorilerde 17 kez milli oldu.
    1. 11.7.2018 08:22
    2. Güncelleme: 11.7.2018 08:22
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