Fenerbahçe kombine biletleri bugün genel satışa çıkarıyor
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletlerinin genel satışı bugün başlıyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletlerinin genel satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'nda üyelere sunulan kombinelere hücum edilmiş, trafik kilitlenmişti. Üyeler, 18 bine yakın bilet satın almıştı. Bugünkü satışlara da yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, yenileme ile birlikte 40 bin rakamına ulaşılması hedefleniyor.
- 3.7.2018
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
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