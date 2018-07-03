Fenerbahçe kombine biletleri bugün genel satışa çıkarıyor – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
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    kombine biletleri bugün genel satışa çıkarıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kombine biletleri bugün genel satışa çıkarıyor

    'de kombine biletlerinin genel satışı bugün başlıyor.

    'de kombine biletlerinin genel satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'nda üyelere sunulan kombinelere hücum edilmiş, trafik kilitlenmişti. Üyeler, 18 bine yakın bilet satın almıştı. Bugünkü satışlara da yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, yenileme ile birlikte 40 bin rakamına ulaşılması hedefleniyor.

    1. 3.7.2018
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