Fenerbahçe'de yeni sezon kombine biletlerinin genel satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'nda üyelere sunulan kombinelere hücum edilmiş, trafik kilitlenmişti. Üyeler, 18 bine yakın bilet satın almıştı. Bugünkü satışlara da yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, yenileme ile birlikte 40 bin rakamına ulaşılması hedefleniyor.