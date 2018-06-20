‘F.Bahçe zor bir volkan’ – Fotomaç – 20 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ‘F.Bahçe zor bir volkan’

    ‘F.Bahçe zor bir volkan’

    DE Telegraaf gazetesinden , Cocu'nun 'ye giderek aldığı riski şu sözlerle yazıya taşıdı.

    DE Telegraaf gazetesinden , Cocu'nun 'ye giderek aldığı riski şu sözlerle yazıya taşıdı: "Herkes 'nin zor bir volkan olduğunu biliyor. Zorlukların üstesinden gelmek, onun için tam anlamıyla bir savaş olacak. Cocu'nun teknik direktör nitelikleri dışında, Boğaziçi gibi bir çılgın ortamda sakin kişiliği ile ideal bir katalizör de (hızlandırıcı) olabilir."

    SIKICI GELİR
    Hollandalo gazeteci Rutger Es, 'ın oyunun sistemini beğenmeyen Fenerbahçelilerin Cocu'ya alışmalarının da zor olabileceğini söyledi. Es, "Cocu'nun defans organizasyonları taraftara sıkıcı gelebilir" dedi.

    SAKİNLİK SAÇAN ADAM!
    Phillip Cocu'nun 'deki yardımcılarından biri yapmayı planladığı 'ın, 47 yaşındaki hoca için geçmişte söylediği şu sözler çok ilginç: "Phillip, etrafına sakinlik saçan biri. Bu önemli. Sakinliği sayesinde güçlü yanlarına odaklanabiliyor, oyuncularını doğru şekilde yönlendirebiliyor. Üzerinde ne tür bir baskı olursa olsun, kafasının karışmasına izin vermiyor."

    1. 20.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘F.Bahçe zor bir volkan’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN