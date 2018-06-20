‘F.Bahçe zor bir volkan’

DE Telegraaf gazetesinden Valentijn Driessen, Cocu'nun Fenerbahçe'ye giderek aldığı riski şu sözlerle yazıya taşıdı: "Herkes Fenerbahçe'nin zor bir volkan olduğunu biliyor. Zorlukların üstesinden gelmek, onun için tam anlamıyla bir savaş olacak. Cocu'nun teknik direktör nitelikleri dışında, Boğaziçi gibi bir çılgın ortamda sakin kişiliği ile ideal bir katalizör de (hızlandırıcı) olabilir."



SIKICI GELİR

Hollandalo gazeteci Rutger van Es, Aykut Kocaman'ın oyunun sistemini beğenmeyen Fenerbahçelilerin Cocu'ya alışmalarının da zor olabileceğini söyledi. Van Es, "Cocu'nun defans organizasyonları taraftara sıkıcı gelebilir" dedi.



SAKİNLİK SAÇAN ADAM!

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki yardımcılarından biri yapmayı planladığı Dennis Bergkamp'ın, 47 yaşındaki hoca için geçmişte söylediği şu sözler çok ilginç: "Phillip, etrafına sakinlik saçan biri. Bu önemli. Sakinliği sayesinde güçlü yanlarına odaklanabiliyor, oyuncularını doğru şekilde yönlendirebiliyor. Üzerinde ne tür bir baskı olursa olsun, kafasının karışmasına izin vermiyor."