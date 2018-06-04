Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç
Fenerbahçe’de bir devir kapandı! 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. Ali Koç büyük farkla 37. başkan oldu. Fenerbahçeli üyeler taraftarın sesine kulak verdi. 21 bin 350 üye oy kullandı. 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi. Katılım rekorunun kırıldığı Ülker Stadı’ndaki tarihi kongrede atılan oyların 4’te 3’ünden fazlasını alan Koç’un zaferi Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Yıldırım, 13. seçiminde yenilgiyi tattı.
Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihte görülmemiş bir büyüklükte yaşandı. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun katılım sağladığı seçim Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleşerek bir ilki yaşattı. Sabahın erken saatlerinde stadyumu tıklım tıklım dolduran kongre üyeleri, oy vermek için epey beklemek zorunda kaldı. 38 sandıkta kullanılan oy işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri anıldı. Adayların epey yorulduğu seçimde üyelerin çok büyük bir kısmı sonuçlar açıklanana kadar stadyumu terk etmedi.
AĞIR FARK ATTI
Toplam 21 bin 350 kişinin oy kullandığı seçim Fenerbahçe tarihine geçti. Önceki rekor 9 bin 380 üyenin katılımda bulunduğu 2013 yılındaki seçimdi. 21 bin 350 oyun, 20 bin 736'sı geçerli sayıldı. En çok katılım sağlanan seçim olan yarşta gülen taraf Ali Koç oldu. Oyların 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü Aziz Yıldırım aldı. Rakibe ağır fark atan Ali Koç, 37. seçimde F.Bahçe'nin 33. başkanı oldu.
SICAĞA MEYDAN OKUDULAR
Kongrede sıcak hava üyelere zor anlar yaşattı. 3 numaralı sandıkta oy kullanan bir üye baygınlık geçirdi. Sandıkları gezerken yoğun ilgiyle karşılaşan Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uzun süre sandıkları gezen ve üyelerle tek tek fotoğraf çektiren Koç, ardından locasına giderek gömleğini değiştirdi ve tekrar oy kullanma alanına geldi. Ali Koç'un sıcak nedeniyle ceketini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Oy kullanma alanına girişte bekleyen Başkan Aziz Yıldırım ise bütün üyeleri tek tek karşılayıp elini sıktı. Aziz Yıldırım, sıcak nedeniyle bir süre sonra şapka taktı.
Sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel de Ülker Stadı'na gelerek oyunu kullandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, futbolu bırakan Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı ve Mahmut Hanefi de oy veren isimler arasındaydı. Eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da oy verdi.
ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN!..
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre Van Hooijdonk da seçimi takip edenlerdendi. Hollandalı yıldız sosyal medyadaki Twitter hesabından, "Türkiye'de çok önemli bir gün" notunu paylaştı.
ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI
Fenerbahçe kongre üyesi ünlülerden İbrahim Tatlıses ile oğlu İdo Tatlıses, İlker Ayrık, Ercan Saatçi, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyunlu oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.
ALİ ŞEN ERKENCİYDİ
Eski başkanlardan Ali Şen, oğlu Metin Şen'in yönetiminde olduğu Ali Koç'a destek verdi. Ali Şen, sabah erken saatlerde gelip oyunu kullandı. Şen'e yoğun ilgi vardı.
AYKUT HOCA DA KATILDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da başkanlık seçimine geldi. Tecrübeli hocaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, bolca fotoğraf çektirdi. Aykut Kocaman demeç vermekten kaçındı.
AYDINLAR'A PROTESTO
Kongrede oy kullanmaya gelen TFF eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar yuhalandı. Tribünlerde yer alan kongre üyeleri; "Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar" şeklinde tezahüratta bulundu.
Yıldırım 36, Koç 21
Ali Koç saat 17.00 sularında 21 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Aziz Yıldırım ise saat 16.00 sularında 36 numaralı sandıkta eşi ve kızıyla oy tercihini yaptı.
Gelmeyene telefon
Seçime katılmayan üyelere saat 15.30 sularında telefon açıldığı öğrenildi. Ali Koç, bu durumu Divan Başkanı Vefa Küçük'e şikayet etti. Koç, "Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar" diyerek öfkeli bir şekilde itirazda bulundu.
- 4.6.2018
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.