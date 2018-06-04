Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihte görülmemiş bir büyüklükte yaşandı. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun katılım sağladığı seçim Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleşerek bir ilki yaşattı. Sabahın erken saatlerinde stadyumu tıklım tıklım dolduran kongre üyeleri, oy vermek için epey beklemek zorunda kaldı. 38 sandıkta kullanılan oy işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri anıldı. Adayların epey yorulduğu seçimde üyelerin çok büyük bir kısmı sonuçlar açıklanana kadar stadyumu terk etmedi.

Ali Koç: "Bayrakları çıkarmaya hazır olun"