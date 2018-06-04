Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'de yeni başkan

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de yeni başkan <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>

    ’de bir devir kapandı! 20 yıllık dönemi sona erdi. büyük farkla 37. başkan oldu. Fenerbahçeli üyeler taraftarın sesine kulak verdi. 21 bin 350 üye oy kullandı. 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92’sini alan , sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi. Katılım rekorunun kırıldığı Ülker Stadı’ndaki tarihi kongrede atılan oyların 4’te 3’ünden fazlasını alan Koç’un zaferi taraftarını coşturdu. Yıldırım, 13. seçiminde yenilgiyi tattı.

    başkanlık seçimi tarihte görülmemiş bir büyüklükte yaşandı. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun katılım sağladığı seçim Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleşerek bir ilki yaşattı. Sabahın erken saatlerinde stadyumu tıklım tıklım dolduran kongre üyeleri, oy vermek için epey beklemek zorunda kaldı. 38 sandıkta kullanılan oy işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri anıldı. Adayların epey yorulduğu seçimde üyelerin çok büyük bir kısmı sonuçlar açıklanana kadar stadyumu terk etmedi.

    : "Bayrakları çıkarmaya hazır olun"



    AĞIR FARK ATTI
    Toplam 21 bin 350 kişinin oy kullandığı seçim tarihine geçti. Önceki rekor 9 bin 380 üyenin katılımda bulunduğu 2013 yılındaki seçimdi. 21 bin 350 oyun, 20 bin 736'sı geçerli sayıldı. En çok katılım sağlanan seçim olan yarşta gülen taraf oldu. Oyların 16 bin 92'sini , 4 bin 644'ünü aldı. Rakibe ağır fark atan Ali Koç, 37. seçimde F.Bahçe'nin 33. başkanı oldu.

    SICAĞA MEYDAN OKUDULAR
    Kongrede sıcak hava üyelere zor anlar yaşattı. 3 numaralı sandıkta oy kullanan bir üye baygınlık geçirdi. Sandıkları gezerken yoğun ilgiyle karşılaşan Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uzun süre sandıkları gezen ve üyelerle tek tek fotoğraf çektiren Koç, ardından locasına giderek gömleğini değiştirdi ve tekrar oy kullanma alanına geldi. Ali Koç'un sıcak nedeniyle ceketini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Oy kullanma alanına girişte bekleyen Başkan ise bütün üyeleri tek tek karşılayıp elini sıktı. , sıcak nedeniyle bir süre sonra şapka taktı.
    Ali Koç son konuşmasını stat balkonundan yaptı
    SPORCULAR OY KULLANDI
    Sarı-lacivertli takımın kalecisi de Ülker Stadı'na gelerek oyunu kullandı. 'nin eski futbolcularından Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, futbolu bırakan , ve Mahmut Hanefi de oy veren isimler arasındaydı. Eski Fenerbahçeli basketbolcu da oy verdi.

    ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN!..
    Fenerbahçe'nin eski golcüsü da seçimi takip edenlerdendi. Hollandalı yıldız sosyal medyadaki Twitter hesabından, "Türkiye'de çok önemli bir gün" notunu paylaştı.

    ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI
    Fenerbahçe kongre üyesi ünlülerden ile oğlu , , , , Şevket Çoruh, Kadir Çöpdemir, Bülent Şakrak, Sarp Akkaya ve Murat Akkoyunlu oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.

    ALİ ŞEN ERKENCİYDİ
    Eski başkanlardan Ali Şen, oğlu Metin Şen'in yönetiminde olduğu Ali Koç'a destek verdi. Ali Şen, sabah erken saatlerde gelip oyunu kullandı. Şen'e yoğun ilgi vardı.

    AYKUT HOCA DA KATILDI
    Fenerbahçe Teknik Direktörü da başkanlık seçimine geldi. Tecrübeli hocaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, bolca fotoğraf çektirdi. demeç vermekten kaçındı.

    AYDINLAR'A PROTESTO
    Kongrede oy kullanmaya gelen TFF eski başkanı yuhalandı. Tribünlerde yer alan kongre üyeleri; " dışarı, hain Aydınlar" şeklinde tezahüratta bulundu.

    Yıldırım 36, Koç 21
    Ali Koç saat 17.00 sularında 21 numaralı sandıktan oyunu kullandı. Aziz Yıldırım ise saat 16.00 sularında 36 numaralı sandıkta eşi ve kızıyla oy tercihini yaptı.

    Gelmeyene telefon
    Seçime katılmayan üyelere saat 15.30 sularında telefon açıldığı öğrenildi. Ali Koç, bu durumu Divan Başkanı Vefa Küçük'e şikayet etti. Koç, "Gelmeyenleri telefonla arıyorlar. Şu an giriş yapmayanları tek tek arıyorlar. Gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar" diyerek öfkeli bir şekilde itirazda bulundu.
    1. 4.6.2018
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