West Bromwich'le anlaşan Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den
Terraneo, West Bromwich’in teknik danışmanı oldu. İtalyan futbol adamı Fener’e getirdiğ i Josef’i şimdi yeni takımına transfer edecek
Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.
17 MİLYON EURO GELİYOR!
Terrenao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef'i bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu transferden 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:34
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
West Bromwich'le anlaşan Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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