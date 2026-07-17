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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Geçen sezonun ilk yarısını Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren, bu sezon ise yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Jhon Duran hakkında son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. O takımın Duran'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 10:12
Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Sona eren 2025/26 sezonunun ilk yarısını Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Duran, ara transfer döneminde ise Fenerbahçe'den ayrılmış ve Al Nassr tarafından Zenit'e kiralanmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Mevcut yaz transfer döneminde ise Jhon Duran'ın ismi Galatasaray ile anılmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Duran için son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

A Bola'nın haberine göre Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katmak üzere.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Haberde, bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Jhon Duran'ın Al Nassr ile 2030 yılına kadar süren ve yaklaşık 20 milyon Euro maaş aldığına dikkat çekilen haberde, Benfica ile Duran için yapılacak kiralama anlaşmasında Duran'ın maaşının büyük kısmının Suudi Arabistan kulübü tarafından karşılanacağına dikkat çekildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

Jhon Duran'ın geçmişte de Benfica'nın gündemine geldiği, transferin neredeyse bitmek üzere olduğu ancak Portekiz ekibinin o dönemki teknik direktörü Roger Schmidt'in Duran'ın transferini veto ederek başka hedeflere yöneldiği haberde son olarak yer aldı.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu

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