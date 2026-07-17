Galatasaray'ın gündemindeydi! Portekiz basını yeni adresini duyurdu
Geçen sezonun ilk yarısını Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren, bu sezon ise yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Jhon Duran hakkında son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi. O takımın Duran'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 10:12
Duran için son olarak Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
A Bola'nın haberine göre Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katmak üzere.
Haberde, bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi.
Jhon Duran'ın Al Nassr ile 2030 yılına kadar süren ve yaklaşık 20 milyon Euro maaş aldığına dikkat çekilen haberde, Benfica ile Duran için yapılacak kiralama anlaşmasında Duran'ın maaşının büyük kısmının Suudi Arabistan kulübü tarafından karşılanacağına dikkat çekildi.
Jhon Duran'ın geçmişte de Benfica'nın gündemine geldiği, transferin neredeyse bitmek üzere olduğu ancak Portekiz ekibinin o dönemki teknik direktörü Roger Schmidt'in Duran'ın transferini veto ederek başka hedeflere yöneldiği haberde son olarak yer aldı.
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