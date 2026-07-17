Jhon Duran'ın Al Nassr ile 2030 yılına kadar süren ve yaklaşık 20 milyon Euro maaş aldığına dikkat çekilen haberde, Benfica ile Duran için yapılacak kiralama anlaşmasında Duran'ın maaşının büyük kısmının Suudi Arabistan kulübü tarafından karşılanacağına dikkat çekildi.