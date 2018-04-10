Valbuena sahadaysa sorun yok! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Valbuena sahadaysa sorun yok!

    Valbuena sahadaysa sorun yok!

    , engelini de kayıpsız geçerken zorlu maçın yıldızın maça yedek başlayan ’ydı.

    Fenerbahçe, engelini de kayıpsız geçerken zorlu maçın yıldızın maça yedek başlayan Mathieu Valbuena'ydı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 'a isabetli şut dahi çekemezken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda nihayet Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan sahada adeta güneş gibi parladı. 54. dakikasında Skrtel'in kafa vuruşu F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirirken, asisti yapan kişi Valbuena'dan başkası değildi. Osmanlıspor'un gardının düşmesini sağlayan başarılı futbolcu, sahada basmadık yer bırakmazken yüksek performansı maçın rakamlarına da net bir şekilde yansıdı. Kocaman'a "Ben burdayım" mesajı veren Valbuena, 45 dakikada, 1 asistin yanı sıra Osmanlıspor ceza sahasında 4'ü isabetli 5 orta açtı. 1 de isabetsiz şutu bulunan yıldız futbolcu, karşılaşmayı yüzde 88 pas isabeti ile tamamladı. 6 kez takım arkadaşlarına şut pası veren Valbuena, ortaya koyduğu fantastik futbol ile Fenerbahçeli taraftarlardan alkış topladı.

    SAHADAYSA SORUN YOK
    Valbuena oyuna girdikten sonra , 0-0 devam eden maçını 2-0, 1-1 devam eden maçını 2-1, 0-0 devam eden Osmanlıspor maçını 2-0 kazandı. Valbuena oyuna girdikten sonra 1-0 geride olduğu karşısında da skoru 1-1 yaptı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

    4 MAÇTA PUAN GETİRDİ
    Kocaman'ın bu sezon ısrarla 9 kez oyuna daha sonradan aldığı Valbuena, bunu hiç sorun etmeyip Fenerbahçe'nin 7 puan daha fazla toplamasına yardımcı oldu. 'in " devam edecekse, seneye Valbuena olmaması lazım" dediği Fransız yıldız, bu sezon 9 maçta oyuna sonradan girerken bu maçların 4'ünde Fenerbahçe sahadan puanla ayrıldı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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