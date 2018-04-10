Valbuena sahadaysa sorun yok!

Fenerbahçe, Osmanlıspor engelini de kayıpsız geçerken zorlu maçın yıldızın maça yedek başlayan Mathieu Valbuena'ydı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda Osmanlıspor'a isabetli şut dahi çekemezken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarıda nihayet Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Mathieu Valbuena sahada adeta güneş gibi parladı. 54. dakikasında Skrtel'in kafa vuruşu F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirirken, asisti yapan kişi Valbuena'dan başkası değildi. Osmanlıspor'un gardının düşmesini sağlayan başarılı futbolcu, sahada basmadık yer bırakmazken yüksek performansı maçın rakamlarına da net bir şekilde yansıdı. Kocaman'a "Ben burdayım" mesajı veren Valbuena, 45 dakikada, 1 asistin yanı sıra Osmanlıspor ceza sahasında 4'ü isabetli 5 orta açtı. 1 de isabetsiz şutu bulunan yıldız futbolcu, karşılaşmayı yüzde 88 pas isabeti ile tamamladı. 6 kez takım arkadaşlarına şut pası veren Valbuena, ortaya koyduğu fantastik futbol ile Fenerbahçeli taraftarlardan alkış topladı.

SAHADAYSA SORUN YOK

Valbuena oyuna girdikten sonra Fenerbahçe, 0-0 devam eden Karabükspor maçını 2-0, 1-1 devam eden Göztepe maçını 2-1, 0-0 devam eden Osmanlıspor maçını 2-0 kazandı. Valbuena oyuna girdikten sonra Fenerbahçe 1-0 geride olduğu Trabzonspor karşısında da skoru 1-1 yaptı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

4 MAÇTA PUAN GETİRDİ

Kocaman'ın bu sezon ısrarla 9 kez oyuna daha sonradan aldığı Valbuena, bunu hiç sorun etmeyip Fenerbahçe'nin 7 puan daha fazla toplamasına yardımcı oldu. Rıdvan Dilmen'in "Aykut Kocaman devam edecekse, seneye Valbuena olmaması lazım" dediği Fransız yıldız, bu sezon 9 maçta oyuna sonradan girerken bu maçların 4'ünde Fenerbahçe sahadan puanla ayrıldı.