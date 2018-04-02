Vedat Karakuş, Süper Lig'deki ilk maçında kalesinde 5 gol gördü – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    , 'deki ilk maçında kalesinde 5 gol gördü

    Vedat Karakuş, Süper Lig'deki ilk maçında kalesinde 5 gol gördü

    Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki korudu

    'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti.

    Kayserispor'da 'un yedeği ise 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu oldu.

    - Kayserispor'da 6 değişiklik

    Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.

    Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

    Kayserispor'da bu futbolcuların yerine Vedat Karakuş, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Varela ve Kana Bıyık forma giydi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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