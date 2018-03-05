System error! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'de TM Akhisar'a 3-2 yenilerek ağır yara aldı Teknik direktör Aykut Kocaman'ın "sistem hatası" vermesi şok yenilgide büyük rol oynadı.  Soldado'yu 69, Mehmet Ekici'yi 80 dakika kulübede tutan Kocaman'ın ne yapmak istediğini kimse anlamadı. İlk yarıda iki farklı geriye düşen sarı-lacivertliler, ve Aatıf’ın gollerine rağmen rakibini yakalayamadı. İki haftadır ‘sıfır’ çeken , zirvenin 6 puan gerisine düştü

    'in 24. haftasında , Teleset Mobilya Akhisarspor'a 'de 3-2 yenildi. Geçtiğimiz hafta da derbide 'a mağlup olan , iki haftada 6 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. ve kazandığı için sahaya mutlak 3 puan için çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıda umduğunu değil bulduğunu yedi. Kapalı savunma anlayışı ve kontratak taktiğini kusursuz uygulayan Akhisar, 14'te Serginho ve 35'de Seleznov ile iki kez gelip, iki gol bularak skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe ise ilk yarıda 4-5 kez kaleyi yoklasa da çerçeveyi bulamadı.

    GERİ DÖNMEYİ BAŞARAMADI
    Beşiktaş ile üst üste oynadığı iki maçta fiziksel ve ruhsal yönden hırpalanan sarı-lacivertli takıma doğrusu talihi de yardım etmiyordu. İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi kalmayan Fenerbahçe tüm hatlarıyla saldırıya geçti. 57'de Dirar'ın pasında 'nun kafası ile gelen gol umutlandırdı. Nevar ki savunma uyuyunca iki dakika sonra Larsson, kafayla meşin yuvarlağı 3. kez filelerle buluşturdu: 1-3. 67'de Aatıf'ın uzaktan şık golü farkı tekrar bire indirdi. Ancak derbi yorgunluğu üzerlerine çeken sarı-lacivertli oyuncular sonraki bölümden tüm çabasına rağmen skoru değiştiremedi. Zirve yarışında hayati önemdeki 3 puan daha çöpe gitti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:33
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