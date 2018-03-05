Son dakika kaçtı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kaçtı

    Son dakika kaçtı
    F.Bahçe son dakikada kaçırdığı golle taraftarını kahretti. Kazanılan serbest vuruşta akıl dolu pas veren , 'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Soldado şut atmak yerine pas vermeyi tercih edince araya giren savunma topu kornere attı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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