Yönetim istifa
Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı G.Birliği maçında şok yaşadı. Büyük hatalar sonucu kritik maç berabere bitince tribünlerden “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi
TOPAL YİNE YAKTI
Baskısını sürdüren Fenerbahçe, Dirar ile 2-1'lik üstünlüğü buldu. Stoper oynadığında sürekli hata yapan Mehmet Topal'ın ters vurduğu top Milinkovic'in önüne düştü. O da boş kaleye yoladı. 69'da yediği golün ardından oyunu rakip kaleye yıkan Fenerbahçe bir türlü üstünlük sayısını bulamadı. Maç sonu tribünlerden başkan Aziz Yıldırım'a tepki vardı. Kadıköy "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla inledi. Başakşehir bugün Atiker Konyaspor'u yenerse puan farkı 7'ye yükselecek.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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