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    04 Şubat 2018, Pazar
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    istifa

    <a href="/index/yonetim?id=89f50d2e-8bf8-4fb2-b50d-aa0f86e583ae" class="" rel="tag">Yönetim</a> istifa

    mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı G.Birliği maçında şok yaşadı. Büyük hatalar sonucu kritik maç berabere bitince tribünlerden “ istifa” tezahüratları yükseldi

    Kanarya, 'ın puan kaybettiği Başakşehir'in Konya, Galatasaray'ın da deplasmanına çıkacağı haftada 3 puanı hedeflemişti. Ülker Stadı'nda maça istekli olduğu kadar etkili başlayan Fenerbahçe müthiş pozisyonlar da buldu. ve Alper'in topları direkte patladı. Sarı-lacivertliler hükmettikleri ilk yarıyı Dirar'ın kendi kalesine golüyle 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıya ise adeta golle başladı. Alper 46'da nefis golle skoru eşitledi.

    TOPAL YİNE YAKTI
    Baskısını sürdüren , Dirar ile 2-1'lik üstünlüğü buldu. Stoper oynadığında sürekli hata yapan 'ın ters vurduğu top Milinkovic'in önüne düştü. O da boş kaleye yoladı. 69'da yediği golün ardından oyunu rakip kaleye yıkan bir türlü üstünlük sayısını bulamadı. Maç sonu tribünlerden başkan 'a tepki vardı. " istifa" tezahüratlarıyla inledi. bugün Atiker Konyaspor'u yenerse puan farkı 7'ye yükselecek.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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