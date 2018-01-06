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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sow’dan Sekin paylaşımı

    Sow’dan Sekin paylaşımı
    'nin eski yıldızı , geçen yıl 'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Twitter'da Sekin'in fotoğrafını paylaşan usta forvet, "Bir yıl önce bugün. Seni asla unutmayacağız" notunu düştü. Sow'un bu tweet'i binlerce beğeni aldı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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