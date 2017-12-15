 Pes etmek yok – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Pes etmek yok

    Pes etmek yok
    Yedeğe düşen Valbuena, şans verildiğinde ise görevini en iyi şekilde yapıyor. Yedek kaldığı Kasımpaşa maçında golünü atan, kupada Adana Demir'le oynanan ilk maçta 2 asist yapan, resital sunduğu rövanşta ise 1 gol-3 asistle oynayan Fransız yıldız, küsmeden işini yapmaya devam ediyor.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:22
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