Pes etmek yok

Yedeğe düşen Valbuena, şans verildiğinde ise görevini en iyi şekilde yapıyor. Yedek kaldığı Kasımpaşa maçında golünü atan, kupada Adana Demir'le oynanan ilk maçta 2 asist yapan, resital sunduğu rövanşta ise 1 gol-3 asistle oynayan Fransız yıldız, küsmeden işini yapmaya devam ediyor.