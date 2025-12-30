Stanojevic dönemi

FatihKaragumruk, teknik direktor Aleksandar Stanojevic ile sozleşme imzaladı. İmza torenine Fatih Karagumruk Spor Kulubu Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşcı katıldı. Kariyerinde onemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ulkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mucadele eden deneyimli 52 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda Konyaspor'u calıştırmış ve 26 macta gorev yapmıştı. Stanojevic, teknik direktorluk kariyerinde Partizan, PAOK ve Maccabi Haifa gibi takımlarda da gorev yaptı. Sırp teknik adam, dun takımın başında ilk antrenmına da cıktı.