CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fatih Karagümrük Stanojevic dönemi

Stanojevic dönemi

Süper Lig’de dibe demir atan Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stanojevic dönemi
Fatih Karagumruk, teknik direktor Aleksandar Stanojevic ile sozleşme imzaladı. İmza torenine Fatih Karagumruk Spor Kulubu Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO'su Murat Eren Taşcı katıldı. Kariyerinde onemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ulkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde de mucadele eden deneyimli 52 yaşındaki teknik adam, 2022-2023 sezonunda Konyaspor'u calıştırmış ve 26 macta gorev yapmıştı. Stanojevic, teknik direktorluk kariyerinde Partizan, PAOK ve Maccabi Haifa gibi takımlarda da gorev yaptı. Sırp teknik adam, dun takımın başında ilk antrenmına da cıktı.
REKLAM - D&R
F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail'in F-35 kabusu
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54