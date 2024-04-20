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Tolunay Kafkas'tan galibiyet yorumu! "Kaybediyoruz derken..."

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, 85. dakikada 1-0 geriye düşmelerinin ardından maçı kaybettiklerini düşündüklerini ancak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 17:03
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Tolunay Kafkas'tan galibiyet yorumu! "Kaybediyoruz derken..."

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, 85. dakikada 1-0 geriye düşmelerinin ardından maçı kaybettiklerini düşündüklerini ancak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, 3 haftadır iyi bir oyun anlayışıyla hareket etmelerine karşın bunu oyunun bütününe yayamadıklarını vurguladı.

İstanbulspor karşısında maçın genelinde üstün olan tarafın Fatih Karagümrük olduğunu söyleyen Kafkas, "Çok pozisyon bulduk. Yaptığımız bazı değişiklikler olumlu olurken bazıları olmadı. Hayat enteresan. Kaybediyoruz derken kazandık. Bu bizim için tutunma maçıydı. İstanbulspor büyük bir mücadele ortaya koydu. Ecmel abi bizim abimizdir. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

42 puanın ligde kalmak adına yeterli olacağının hesabını yaptıklarını da söyleyen Kafkas, bu puana ulaşmanın kolay olup olmayacağını, rakiplerin oynayacağı karşılaşmaların da önemli olduğunu dile getirdi.

Maçta iptal edilen gol hakkındaki soruyu da yanıtlayan Kafkas, şöyle devam etti:

"Geçen hafta gerekli şeyleri söyledim. Gol olmayabilir, olabilir. Geçen hafta kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Aynı pozisyonlar Konyaspor'a, Kayserispor'a, Fatih Karagümrük'e verilmiyor. Bugünkü pozisyona bakmadım. Ama VAR'daki hakemin 10 dakika bakması, gecikmesi anormal problemler. Oyun oynanmıyor. Ben kendime bir şey istemiyorum. 40 yıldır bu işin içindeyim. Kendi menfaatime bir şey istemiyorum. Fenerbahçe maçında son dakika pozisyonu penaltı değil, verilseydi rahatsız olurdum. Çok geç karar veriyorlar."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak maçların ardından finale yükselip kupayı Karagümrük'e getirmek istediklerini söyleyen Kafkas, geçen hafta uygulanan yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu hafta Kayserispor-Trabzonspor maçı az mı önemli. Her maçın zorluk seviyesi var. Yapıyorsanız herkese yapın. Neye göre yapıyorsunuz. Zemini doğru oluşturmak lazım. İyi bir zemin oluşturursanız bizim hakemlerimiz de yapar. Ama yıllardan bu yana büyük baskı altındalar. Bizlerin de eksikleri var. Ama eğer bir karar alındıysa bütün maçlara yabancı VAR hakeminin gelmesi lazım. Maçın az kritiği, çok kritiği olmaz."

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