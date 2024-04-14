Tolunay Kafkas'tan VAR hakemine tepki! "Konuşursam çok ileri gideceğim"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'ya tepki gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Maç hakkındaki taktik olarak ne konuşayım? Konuşacak bir şey yok. Bana hakem hakkında soru sorulması lazım. VAR hakemi... Pes ya! Ben Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum, onlarla ilgili bir problem yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşursam ben zararlı çıkacağım. 56 yaşındayım, konuşursam çok ileri gideceğim." ifadelerini kullandı.