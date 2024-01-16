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TRANSFER HABERİ - Fatih Karagümrük Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Nice forması giyen Salvatore Sirigu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 22:24
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TRANSFER HABERİ - Fatih Karagümrük Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Nice forması giyen tecrübeli file bekçisi Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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