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VavaCars Fatih Karagümrük Mondihome Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:54
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VavaCars Fatih Karagümrük Mondihome Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 16. hafta erteleme maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre, Salih, Veseli, Dresevic, Levent, Rohden, Paoletti, Can, Eysseric, Güven, Lasagna

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ackah, Kartal, Boa Morte, Karimi, Thiam, Bahoken

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MONDIHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük - Mondihome Kayserispor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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