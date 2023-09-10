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Davide Biraschi Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Davide Biraschi’yi yeniden kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, 29 yaşındaki İtalyan stoperle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Davide Biraschi Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızısiyahlılar, ocak 2022'de Genoa'dan kiraladığı Davide Biraschi ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezondur takımımızın önemli oyuncularından olan Davide Biraschi'yi 1 yıllığına kadromuza kattık. Davide Biraschi'ye Karagümrük'e yeniden hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

PAPU GOMEZ İDDİASI

29 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödenip ödenmediği ise açıklanmadı. 1.5 sezonda kırmızı-siyahlı formayla 43'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 48 maça çıkan Davide Biraschi, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki stoper daha önce kariyerinde Genoa'nın yanı sıra Sampdoria, Avellino, Grosseto formaları da giydi. K.Gümrük'ün ayrıca Arjantinli kanat Papu Gomez'le de ilgilendiği iddia edildi.

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F. Karagümrük Biraschi'yi kadrosuna kattı!
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