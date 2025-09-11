CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Eyüpspor Mateusz Legowski'yi renklerine bağladı

Eyüpspor Mateusz Legowski'yi renklerine bağladı

Eyüpspor, 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu Mateusz Legowski'yi transfer etti.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor Mateusz Legowski'yi renklerine bağladı

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mateusz Legowski'ye Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.

Transferden dolayı mutlu olduğunu ve oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Mateusz Legowski ise, "Eyüpspor'a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Bahçeli'den "Önümüzdeki günler provokasyona açık" uyarısı! 'Suça sürüklenen çocuk' tartışmalarına nokta: "Acil hukuki düzenleme şart"
Osimhen'den büyük fedakarlık!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 11:10
Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 11:03
Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor Fırtına'da Taha Şahin sesleri! Pazarlıklar sürüyor 10:42
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 10:21
Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! Flaş Tedesco ve Mourinho kıyaslaması! 10:08
Filenin Efeleri sahaya çıkacak! Filenin Efeleri sahaya çıkacak! 10:06
Daha Eski
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! 09:58
12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 09:37
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 09:36
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17