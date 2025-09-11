Eyüpspor Mateusz Legowski'yi renklerine bağladı

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mateusz Legowski'ye Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Eyüpspor'a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur" diye konuştu.

Transferden dolayı mutlu olduğunu ve oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Mateusz Legowski ise, "Eyüpspor'a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.