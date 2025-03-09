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Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 15:53
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İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

İstanbul'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut, Ruben, Yalçın, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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