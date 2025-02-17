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Haberler Eyüpspor Arda Turan'dan Bellona Kayserispor ve Beşiktaş maçı açıklamaları!

Arda Turan'dan Bellona Kayserispor ve Beşiktaş maçı açıklamaları!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor'un sahasında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ev sahibi ekibin Teknik Direktörü Arda Turan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Turan, açıklamasında ayrıca İkas Eyüpspor'un 25. haftada Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maça da değindi. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:12
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Arda Turan'dan Bellona Kayserispor ve Beşiktaş maçı açıklamaları!

Turan, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç için, "Cuma günü çok çabuk bir maç var. Çok büyük bir takımla oynayacağız. Önemli oyuncuları ve yeni bir sistemi olan çok büyük bir takımla oynayacağız. En iyi halimizle Beşiktaş'a karşısında güzel bir oyun oynamak ve iyi bir skor almak istiyoruz. Biz ikas Eyüpspor'un gidişatından, Eyüpspor tarihi için çok mutluyuz. Eyüpspor 4. sıradaki pozisyonunu korumak için Beşiktaş ile maç oynuyor. Bu bizim için muhteşem bir şey. Bunun keyfini çıkartmaktan vazgeçmeyeceğiz. O yüzden taraftarlarımızı, kadınları, çocukları ve gençleri Cuma günü maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın Kayserispor maçı değerlendirmesi ve Beşiktaş yorumu:

"VAR hakemini ve maçın hakemini tebrik ederim. Sadece her taç, her aut vuruşu yavaş kullanıldı. Faul standardı düşüktü. Kendilerinden ricam bunlara dikkat etmeleri. Bu oyunu iyileştirip, güzelleştirmemiz için faul standartını yüksek tutup oyunu çabuk oynatmalıyız. Bu konuda hakemin iyi maç yönetmesine rağmen, bu konuda zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunlara dikkat ederlerse daha mutlu olacağım. Genel itibarıyla iyi maç yönettiler.

Kayseri gibi önemli şehirler bu durumdayken önemli reaksiyonlar verirler. Bunu maçtan önce konuşmuştuk ancak maçın başından itibaren buna hazır değildik. Kayserispor temasa bizden daha hazırdı. İlk yarı pozisyon vermememize rağmen üretkenlik konusunda iyi değildik. Bire birde üstünlüğü rakibe bıraktık, topa sahip olmamıza rağmen, çözümleri bulmamıza rağmen yavaş ve etkisizdik. İkinci yarıya reaksiyon göstererek başladık. Merkez kapalıyken kenar çözümlerine odaklandık. Önemli işler yaptık ve golü bulduk. Golü bulduktan sonra oyunu kontrol edemedik. Çok fazla pas hatası yaptık, çok fazla oyunu git gele çevirdik. Sonunda da Kayserispor pozisyonlar buldu. 90. dakikada gol attılar. Golün oluş şekli ve dakikası bizim için üzücü olsa da, ben bizim için kazanılmış bir puan olarak görüyorum. Çünkü sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Bundan dolayı mutsuzuz. Oyuncularımızla beraber bu hafta "Nerede hata yaptık ve nasıl birbirimizi düzeltebiliriz?" diye oturup konuşacağız.

Bu saaten sonra bütün maçların böyle geçeceğini düşünüyorum. Bütün takımların hedefi var, temasa ve bu enerjiye hazır olmazsak zorlanırız. Çünkü biz ikas Eyüpspor olarak aslında ilk seneki hedefimizi neredeyse ulaşmış durumdayız. Bu seneyi maddi açıdan iyi geçirip, gelir gider dengesini sağlayıp önümüzdeki sene iyi bir takım kurmak istiyoruz. O yüzden geleceği planlarken, bazen bu hedefsizlik durumu ister istemez bizim enerjimizi düşürebilir. Buna dikkat edeceğiz. Oyuna sadık kalıp, keyfini çıkartmaya çalışacağız. Gidebildiğimiz kadar yukarıya gitmek istiyoruz. Kayserispor maçı için üzgünüz. Maçı kazandaydık da oyun olarak üzüntüm devam edecekti.

Cuma günü çok çabuk bir maç var. Çok büyük bir takımla oynayacağız. Önemli oyuncuları ve yeni bir sistemi olan çok büyük bir takımla oynayacağız. En iyi halimizle Beşiktaş'a karşısında güzel bir oyun oynamak ve iyi bir skor almak istiyoruz. Biz ikas Eyüpspor'un gidişatından, Eyüpspor tarihi için çok mutluyuz. Eyüpspor 4. sıradaki pozisyonunu korumak için Beşiktaş ile maç oynuyor. Bu bizim için muhteşem bir şey. Bunun keyfini çıkartmaktan vazgeçmeyeceğiz. O yüzden taraftarlarımızı, kadınları, çocukları ve gençleri Cuma günü maça bekliyoruz."

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