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Haberler Eyüpspor Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu, Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu...

Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu, Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu...

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor canlı yayınına bağlanarak Ahmed Kutucu, Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu'nun transferleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (BJK FB GS spor haberleri)

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 01:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 01:53
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Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu, Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu...

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'da "Transfer Raporu" programının canlı yayınına bağlanarak Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER

"Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz."

"Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz."

AHMED KUTUCU VE FENERBAHÇE...

"Ahmed Kutucu için Fenerbahçe tarafından bize gelen resmi bir teklif olmadı."

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

"Yurt dışından da ilgi var fakat satmak istediğimiz bir oyuncu değil. Hatta en başta belirlediğimiz bir bonservis bedeli vardı Berke için. Şu an o bedelin üstü teklif edilse dahi satmayı düşünmüyoruz."

MUSTAFA HEKİMOĞLU HAKKINDA

"Kadromuzda kiralık olarak görmek istediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş ile temasları sürdüreceğiz."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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