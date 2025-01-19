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Haberler Eyüpspor Arda Turan galibiyetin sevincini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile paylaştı

Arda Turan galibiyetin sevincini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte Teknik Direktör Arda Turan galibiyeti Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile kutladı. İşte o anlar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:19
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Arda Turan galibiyetin sevincini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile paylaştı

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Corendyon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yüzleri güldüren bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin Teknik Direktörü Arda Turan galibiyetin sevinicini Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile paylaşırken, İkas Eyüpspor ise bu anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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