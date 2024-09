Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamada bulundu

Eyüpspor, Beşiktaş deplasmanında ortaya koyduğu mücadele ile dikkatleri üstüne çekmeyi başarmış ve taraftarlardan takdir toplamıştı. Maçı uzatma dakikalarında Tayfur Bingöl'ün sebebiyet verdiği penaltı ile kaybeden Eyüpspor'da maç sonrası dikkat çeken iddialar olmuş, Tayfur'un penaltıyı bilerek rakip takıma kazandırdığına dair suçlamalarda bulunulmuştu.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, hakemlere ve taraftarlara teşekkür ederek başladığı açıklamasında Tayfur Bingöl'ün durumuna da değindi ve ifadeleri ile futbolseverlerin gönlünü fethetti. İşte Arda'nın ifadesinin bir bölümü:

"Hakem arkadaşlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Sonrasında Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Dün akşam çok güzel bir stadyumda, muhteşem bir taraftarın önünde çok güzel karşılandık. Kendilerine küfürsüz, saygı dolu tezahüratları için teşekkür ediyorum.

Maça gelince iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı doğru analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Merkez bağlantıları koparıp kenara doğru yönlendirmek istedik. Bunda da maçın başında başarılı olduk. Akan oyunda zaman zaman geride bire bir kalıyorlardı. Bu avantajı topu kazandığımız zaman kullanmak istedik. Maçın başında bu fırsatları da yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince topun arkasındayken kenar-merkez bağlantısını engelleyemeyip golü yedik. Golden sonra oyun olarak biraz düşsek de planımıza sadık kaldığımız için mutluyum. Skor her ne olursa olsun disiplinden vazgeçmeyen bir Eyüpspor vardı. İkinci yarıda geri adım atmayan, golü arayan, beraberliği yakalamak için her şeyi yapan bir ikas Eyüpspor vardı. Sonrasında da golü bulduk. Çalıştığımız, kaleden çıkma opsiyonundan başlayıp penaltı bulmamız bizim adımıza sevindirici. Golden sonra maça ortak olduk, maçı kazanacak fırsatlar da geldi ama futbolda bazen böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hep dediğim gibi bu anlar için tecrübe gerekli. Takım olarak bu tecrübeden uzağız. Her maç bizim için bir öğrenme fırsatı. İstemediğimiz bir penaltı golüyle maalesef maçı kaybettik. Oyuncularımızın hata yapma hakkını ellerinden almıyoruz. Onlara gösterdikleri performanstan ve emeklerinden dolayı sonuna kadar güveniyoruz. Tayfur da bunlardan biri. Aramıza katıldığından beri çok iyi niyetli çalışan, çok iyi mücadele eden bir kardeşimiz. Performansından da çok memnunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak. Futbolun içinde böyle anlar var. Biz ona yardımcı olup hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz."

