Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan EuroLeague açıklaması! “Oylama yapılmadı, görüşlerimizi ilettik”

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin gündeme gelen haberler üzerine ortak bir açıklama yayımladı.

Kulüplerin yaptığı açıklamada, 21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak düzenlenen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantı sonrası EuroLeague'in yayımladığı basın bülteni ve CEO Paulius Motiejunas'ın açıklamalarında tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği yönünde ifadeler kullanıldığı, ancak toplantıda herhangi bir oylama yapılmadığı vurgulandı.

"Sadece konunun takibi kararı alınmıştır" denilen açıklamada, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun toplantıda olası kararın alınması halinde doğabilecek sonuçlara ilişkin endişelerini açık şekilde dile getirdiği belirtildi.

İki kulüp, "Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.