Efes galibiyet peşinde

Anafdolu Efes, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında bugün Sırbistan’ın Partizan ekibine konuk olacak. Belgrad Arena’da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30’da başlayacak. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi’nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.
