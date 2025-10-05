CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Olimpia Milano'ya sakatlık şoku! Josh Nebo üç hafta yok

Olimpia Milano’nun ABD’li pivotu Josh Nebo, Partizan karşısında yaşadığı sakatlık sonrası en az üç hafta sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun durumu bu sürenin sonunda yeniden değerlendirilecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:47
Olimpia Milano'nun ABD'li pivotu Josh Nebo, sağ bacağındaki biceps femoris (arka uyluk kası) sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nebo, Partizan karşısında alınan 80-78'lik yenilgi sırasında sakatlandı ve oyuncunun durumu üç hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Olimpia Milano, EuroLeague'deki ilk çift maç haftasını Kızılyıldız galibiyeti ve Partizan mağlubiyetiyle 1 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Takımda ayrıca Lorenzo Brown hâlâ İtalya Süper Kupa'sında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemiyor.

Partizan maçında sakatlanmadan önce Nebo 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Milano'nun en skorer ismi Shavon Shields 21 sayıyla dikkat çekerken Partizan'da Sterling Brown 20, Carlik Jones 15 sayı kaydetti.

Aynı karşılaşmada Shields da başka bir sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

