Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadele güvenlik tedbirleri dolayısıyla Karadağ'da oynanıyor.
Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.
Hapoel Tel Aviv ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 0-0 HAPOEL TEL AVIV (Haberimiz güncellenmektedir.)