CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague

Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv'i konuk ediyor. Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 20:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv maçı CANLI İZLE | EuroLeague

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2. haftasında Hapoel Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadele güvenlik tedbirleri dolayısıyla Karadağ'da oynanıyor.

Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma TSİ 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-78 kazanarak organizasyona galibiyetle başladı.

Hapoel Tel Aviv ise ilk hafta maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 yendi.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK: ANADOLU EFES 0-0 HAPOEL TEL AVIV (Haberimiz güncellenmektedir.)

Trabzonspor-Kayserispor | CANLI
Tekke'den Olaigbe açıklaması!
DİĞER
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraflar! 'Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum'
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu 20:14
Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! 20:08
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Daha Eski
Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI 18:13
Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI 18:09
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI Trabzonspor-Kayserispor | CANLI 17:32
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24
F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı 16:58
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı 16:33