Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız’dan Isaiah Canaan için sakatlık açıklaması

EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, takımın oyun kurucularından Isaiah Canaan'ın diz ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiğini açıkladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 01:00
Kızılyıldız, oyun kurucu Isaiah Canaan'ın ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Cuma günü gerçekleştirilen tıbbi kontroller sonucunda ABD'li oyuncunun diz ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçirdiği doğrulandı.

Canaan, VTB Süper Kupa'da Dubai Basketball karşısında oynanan maçın ilk yarısında sakatlandı. İkinci çeyrekte potaya giderken bir anda dizini tutan ve sonrasında parkeye yığılan deneyimli oyuncu oyuna devam edemedi.

Kızılyıldız, kesin tanının konulması ve tedavi sürecinin planlanabilmesi için önümüzdeki günlerde detaylı tetkiklerin yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz sezon Sırp ekibinde 35 EuroLeague karşılaşmasına çıkan Canaan, maç başına 10 sayı ortalaması yakalarken üçlüklerde %38.3 isabet oranı tutturmuştu.

Kızılyıldız, EuroLeague sezon açılışında 30 Eylül'de sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
