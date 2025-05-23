Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Euroleague Final Four yarı final

Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikincilikle kapatan ve play-off'ta Paris'i yenerek Final Four'da yer alan temsilcimizin hedefi finale çıkarak kupayı kaldırmak. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four yarı final Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.