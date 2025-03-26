Anadolu Efes-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 31. haftada Temsilcimiz Anadolu Efes, Baskonia'yı konuk ediyor.
Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 28-26 Baskonia
2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 49-44 Baskonia
3. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 49-48 Baskonia
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Baskonia maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.