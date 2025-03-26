Anadolu Efes-Baskonia maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 31. haftada Temsilcimiz Anadolu Efes, Baskonia'yı konuk ediyor.

Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 28-26 Baskonia

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 49-44 Baskonia

3. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 49-48 Baskonia

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Baskonia maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.