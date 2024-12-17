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Haberler THY EuroLeague Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Barcelona ile Fenerbahçe Beko 16. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:10
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Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle Barcelona - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 17 Aralık Salı günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.

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