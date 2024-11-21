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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 84-93 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes 84-93 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague 11. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Paris Basket'e 84-93 mağlup oldu. Temsilcimiz, bu sezonki 5. mağlubiyetini aldı. İşte maçın özeti...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 22:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 00:47
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Anadolu Efes 84-93 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 11'inci haftasında konuk ettiği Fransa'nın Paris Basket ekibine 84-93 mağlup oldu. Temsilcimizde karşılaşmanın en skorer ismi 15 sayı üreten Darius Thompson ve Vincent Poirier oldu. Paris Basket'te ise Timothy Shorts 21 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, EuroLeague'de 2 maç sonra mağlup oldu ve bu sezonki 5. mağlubiyetini aldı. Paris Basket ise bu sezon 8. galibiyetini aldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20 - 22 Paris Basket

2. PERİYOT: Anadolu Efes 39 - 43 Paris Basket

3. PERİYOT: Anadolu Efes 58 - 66 Paris Basket

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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