Fenerbahçe Beko - Olympiakos | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague'in açılış haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Koç Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde parkeye çıkan sarı lacivertliler, turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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1. Periyot: Fenerbahçe Beko 17-13 Olympiakos

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 24-17 Olympiakos

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayan Fenerbahçe Beko - Olympiakos mücadelesi S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 683. MAÇ

Basketbolda THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak. Sarı lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 682 karşılaşmada 382 galibiyet aldı, 300 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına 1959-1960 sezonunda çıktı. FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucunda hükmen galibiyetler aldı.

Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan Fenerbahçe, iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.

THY AVRUPA LİGİ'NDE 480 MAÇ

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 480 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 271 galibiyet elde etti, 209 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.

AVRUPA KUPALARINDA İLK DÖRTLÜ FİNAL 2005'TE

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

THY AVRUPA LİGİ'NDE 6 KEZ DÖRTLÜ FİNAL OYNADI, 1 DEFA ŞAMPİYON OLDU

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde 6 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i, finalde de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2024'te son 4 takım arasında yer aldı. Fenerbahçe, 2015, 2019 ve 2024'te dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.