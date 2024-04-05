Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic: Önemli bir deplasman galibiyeti aldık

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic: Önemli bir deplasman galibiyeti aldık

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mijatovic, sahasında çok maç kazanan bir rakibe karşı galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 23:58
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Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic: Önemli bir deplasman galibiyeti aldık

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, sahasında çok maç kazanan bir rakibe karşı galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Mijatovic, şunları kaydetti:

"Her iki takım da fantastik bir performans gösterdi. Maç harika bir atmosferde oynandı. Kendi oyuncularım takım halinde mücadele etti. 40 dakika boyunca sahaya karakter koydular. İç sahada çok maç kazanan bir rakibe karşı oynadık. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Çok tecrübeli ve karakterli oyunculara sahibiz. Hedeflerimizi maç maç düşünüyoruz. ASVEL sonrasındaki iç sahada Olympiakos maçında arzularını gösterdiler. Oyuncularım savaşmaya devam etti. THY Avrupa Ligi'nde karşınıza engeller çıkacaktır ama inşallah hedefimizi gerçekleştiririz."

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