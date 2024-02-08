Anadolu Efes 105-91 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan zorlu müsabakadan 105-91 galibiyetle ayrılmayı başardı.

THY EuroLeague'de üst üste ikinci maçını kazanan Anadolu Efes 11. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13 galibiyette kaldı.

İKİLİ AVERAJI ALDIK!

Maccabi Tel Aviv ile oynanan ilk maçtan 95-86 mağlup ayrılan Anadolu Efes, ikinci maçı 105-91 kazanarak rakibine karşı ikili averajda üstünlük kurdu.

PERİYOT SONUÇLARI