Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 105-91 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 105-91 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 26. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan mücadeleyi 105-91 kazanmayı başardı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 22:49
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Anadolu Efes 105-91 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaştı.

Lacivert-beyazlılar, Letonya'nın Riga kentinde oynanan zorlu müsabakadan 105-91 galibiyetle ayrılmayı başardı.

THY EuroLeague'de üst üste ikinci maçını kazanan Anadolu Efes 11. galibiyetini elde etti. Maccabi Tel Aviv ise 13 galibiyette kaldı.

İKİLİ AVERAJI ALDIK!

Maccabi Tel Aviv ile oynanan ilk maçtan 95-86 mağlup ayrılan Anadolu Efes, ikinci maçı 105-91 kazanarak rakibine karşı ikili averajda üstünlük kurdu.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 29-27 MACCABI TEL AVIV

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 50-51 MACCABI TEL AVIV

ÜÇÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES 75-73 MACCABI TEL AVIV

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 105-91 MACCABI TEL AVIV

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