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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Kızılyıldız deplasmanında

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 11. haftasında Sırbistan'ta Kızılyıldız'la karşılaşacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:06
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Kızılyıldız deplasmanında

THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

1 Aralık Cuma günü Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, ligde çıktığı son maçta sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti.

Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi Kızılyıldız 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada Anadolu Efes'in galibiyetlerde 10'a 4 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 812. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 812. sınavına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de 564. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez parkeden mağlup ayrıldı.

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