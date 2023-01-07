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Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Achille Polonara ile yolların ayrıldığı açıklandı. Mavi-beyazlılara veda eden Polonara, Zalgiris Kaunas ile anlaşmaya vardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 16:54
Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

Anadolu Efes, A Takım oyuncusu Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Achille Polonara ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Polonara'ya formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ZALGIRIS İLE İMZALADI!
31 yaşındaki Polonara'nın yeni kulübü Zalgiris Kaunas oldu. Zalgiris, Anadolu Efes'in açıklamasından kısa bir süre sonra tecrübeli isimle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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